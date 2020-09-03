Актёр Брэдли Купер не выходил из дома четыре месяца

Актёр Брэдли Купер надолго исчез с экранов и светских раутов. Стала известна причина затворничества: актёр беспокоился за здоровье 80-летней матери в ситуации с коронавирусом. В итоге все четыре месяца Купер вместе с матерью, дочкой Леей от Ирины Шейк и собакой сидел дома и тщательно выполнял все предписания эпидемиологической безопасности.