Актер Роман Курцын, звезда российских боевиков, рассказал о своей работе. По его словам, сейчас ему нет равных среди исполнителей экшн-сцен в стране, во многом из-за его умения исполнять трюки.

"По правилам у меня должен быть дублер, но часто бывает так, что он сидит без дела. Однажды Макс, каскадер, летал со мной на съемки в Болгарию и отдыхал целый месяц, все трюки я исполнял сам, пусть и не бесплатно, конечно. Он смеялся: "А с тобой приятно иметь дело!"

На съемках сериала "Фитнес" была такая сцена: мне поджигали голову. По технике безопасности при этом нельзя открывать рот, а я в кадре должен был визжать, как девчонка. В итоге огонь попал в гортань, обжег мне всю слизистую, я потерял голос на неделю. Да, я мог бы отказываться от таких сцен, но считаю это неправильным. Режиссерам и продюсерам со мной в этом смысле удобно, у них развязаны руки: я все делаю сам", — рассказывает он.