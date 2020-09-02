Актер Роман Курцын, звезда российских боевиков, рассказал о своей работе. По его словам, сейчас ему нет равных среди исполнителей экшн-сцен в стране, во многом из-за его умения исполнять трюки.
"По правилам у меня должен быть дублер, но часто бывает так, что он сидит без дела. Однажды Макс, каскадер, летал со мной на съемки в Болгарию и отдыхал целый месяц, все трюки я исполнял сам, пусть и не бесплатно, конечно. Он смеялся: "А с тобой приятно иметь дело!"
На съемках сериала "Фитнес" была такая сцена: мне поджигали голову. По технике безопасности при этом нельзя открывать рот, а я в кадре должен был визжать, как девчонка. В итоге огонь попал в гортань, обжег мне всю слизистую, я потерял голос на неделю. Да, я мог бы отказываться от таких сцен, но считаю это неправильным. Режиссерам и продюсерам со мной в этом смысле удобно, у них развязаны руки: я все делаю сам", — рассказывает он.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.