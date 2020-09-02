Рина Гришина, запомнившаяся зрителям по роли Алисы Рыбкиной в сериале "Полицейский с Рублевки", снова появится на экранах в роли девушки-экстрасенса, которая помогает искать пропавших без вести людей в новом сериале "Агентство О.К.О".
"Когда мы снимали два года назад, я была в таком же весе, как сейчас, а когда записывали следующий блок, нереально сильно похудела, даже не знаю, как это удалось смонтировать, чтобы не сильно была заметна разница", — поделилась актриса.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.