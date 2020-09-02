Дима Билан, которого недавно госпитализировали с бронхитом, сообщил в своем микроблоге об улучшении своего состояния. Певец выложил свой снимок, где он закутался в длинный плащ, маску и шляпу.
"Замаскировался!" — пояснил он свой внешний вид.
Также он сообщил, что приступает к новому проекту, однако пока не рассказывает подробностей.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.