Дима Билан совершил вылазку из больницы

Дима Билан, которого недавно госпитализировали с бронхитом, сообщил в своем микроблоге об улучшении своего состояния. Певец выложил свой снимок, где он закутался в длинный плащ, маску и шляпу.

"Замаскировался!" — пояснил он свой внешний вид.

Также он сообщил, что приступает к новому проекту, однако пока не рассказывает подробностей.