Принц Гарри и Меган Маркл преодолевают трудности жизни в США

Сейчас все с замиранием сердца следят за развитием и становлением семьи Меган Маркл и принца Гарри. Инсайдеры, приближенные к семье, рассказывают, что принц ненавидит Америку, ненавидит свою нынешнюю жизнь, что развод королевской четы не за горами.

Однако некоторые считают, что им нужно лишь время приспособиться к новой американской жизни.