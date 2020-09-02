Максим Галкин и Алла Пугачева отправили детей в первый класс

Максим Галкин и Алла Пугачева также отправили детей в первый класс: Гарри и Лиза пошли в обычную подмосковную школу.

Шоумен Максим Галкин даже опубликовал видео в Инстаграм с этого трогательного события, где видно не только первоклашек, но и отлично выглядящую Примадонну.