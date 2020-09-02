Максим Галкин и Алла Пугачева также отправили детей в первый класс: Гарри и Лиза пошли в обычную подмосковную школу.
Шоумен Максим Галкин даже опубликовал видео в Инстаграм с этого трогательного события, где видно не только первоклашек, но и отлично выглядящую Примадонну.
"Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья", — рассказал Галкин.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.