Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой

Ирина Салтыкова редко выкладывает в Сеть свои фотографии. Но недавно она даже показала больше, чем обычно. Певица опубликовала свой снимок в купальнике.

Певица выбрала оригинальную модель. Многие пользователи решили, что это боди. Костюм представлял собой вариацию слитного купальника с длинными рукавами, а под сеткой — плавки и топ-бра.

Остальная часть тела закрыта полупрозрачной чёрной сеткой с ярким принтом. Ирина пояснила, что именно в этом купальнике она собирается провести бабье лето.

Фанаты были поражены внешностью и фигурой 54-летней звезды. Они даже пытались найти на фото признаки использования фотошопа. Но и на более ранних снимках видно, что певица следит за своей фигурой и при обработке фотографий использует только стандартные фильтры.

В настоящее время Салтыкова отдыхает на юге.