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К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков в умном купальнике @rodasoleil . Во-первых, он не оставляет белых следов на коже, то есть тело загорает равномерно, ткань имеет эффект солнцезащитного крема spf 35, шикарный бонус- купальник мгновенно сохнет и даже обеспечивает небольшую утяжку . Девочки, это просто класс!!! А какие наряды вы подготовили к теплой осени?#умныекупальники#rodasoleil
Ирина Салтыкова редко выкладывает в Сеть свои фотографии. Но недавно она даже показала больше, чем обычно. Певица опубликовала свой снимок в купальнике.
Певица выбрала оригинальную модель. Многие пользователи решили, что это боди. Костюм представлял собой вариацию слитного купальника с длинными рукавами, а под сеткой — плавки и топ-бра.
Остальная часть тела закрыта полупрозрачной чёрной сеткой с ярким принтом. Ирина пояснила, что именно в этом купальнике она собирается провести бабье лето.
Фанаты были поражены внешностью и фигурой 54-летней звезды. Они даже пытались найти на фото признаки использования фотошопа. Но и на более ранних снимках видно, что певица следит за своей фигурой и при обработке фотографий использует только стандартные фильтры.
В настоящее время Салтыкова отдыхает на юге.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.