Гарик Харламов отвел дочку в первый класс.
«Ну понеслась! ...Анастасия Игоревна Харламова - первоклашка!» - рассказал гордый отец.
Кристина Асмус не смогла проводить дочку в школу - она в рабочей командировке в Геленджике, однако Гарик справляется и сам - поклонники отметили его отдохнувший и бодрый вид.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.