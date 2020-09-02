Наташа Королёва отметила, что прошло уже 27 лет с тех пор, как её отец ушёл из жизни. Певица посетила могилу Владимира Архиповича.
Под снимком в "Инстаграме" Наташа подписала: "Папуля мой, ты всегда в моём сердце!".
Отец певицы умер от лейкемии.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.