Наташа Королёва: "Папуля мой, ты всегда в моём сердце!"

Наташа Королёва отметила, что прошло уже 27 лет с тех пор, как её отец ушёл из жизни. Певица посетила могилу Владимира Архиповича.

Под снимком в "Инстаграме" Наташа подписала: "Папуля мой, ты всегда в моём сердце!".

Отец певицы умер от лейкемии.