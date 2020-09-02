Татьяна Михалкова, жена Никиты Сергеевича, опубликовала фото внуков по случаю праздника 1-го сентября.
"В первый раз в первый класс! Лида — дочка Анечки и Ваня — сын Надюши. Поздравляем! Будут учиться в одном классе, за одной партой!" — подписала фотографию Татьяна.
Семья до этого тщательно скрывала лица внуков, считая, что лишняя слава им ни к чему.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.