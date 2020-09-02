Принц Гарри спешит вернуться на родину

Принц Гарри тоскует по родине. Приближённый к семье источник сообщает, что королева Елизавета пригласила его посетить летнюю резиденцию — Балморал, и он хочет принять приглашение. По данным источника, принц Гарри собирался много путешествовать по миру, а в итоге вот уже полгода не может покинуть Америку и повидаться с семьей.

Меган Маркл не делала заявлений о своих планах посетить Британию, но, как сообщает источник, находит множество причин не возвращаться в угодья королевы.