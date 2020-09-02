Принц Гарри тоскует по родине. Приближённый к семье источник сообщает, что королева Елизавета пригласила его посетить летнюю резиденцию — Балморал, и он хочет принять приглашение. По данным источника, принц Гарри собирался много путешествовать по миру, а в итоге вот уже полгода не может покинуть Америку и повидаться с семьей.
Меган Маркл не делала заявлений о своих планах посетить Британию, но, как сообщает источник, находит множество причин не возвращаться в угодья королевы.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.