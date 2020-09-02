Звезды шоу-бизнеса делятся снимками детей в начале учебного года: Полина Гагарина также выложила фото 13-летнего сына Андрея.
"Мой мальчик, уже совсем взрослый и за это лето возмужавший просто невероятно! Пусть учёба даётся тебе легко и интересно. Пусть на твоём пути встречаются добрые, порядочные, мудрые люди. Очень тебя люблю и буду всегда рядом!" — такое напутствие написала Гагарина.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.