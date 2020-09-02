Актриса Екатерина Волкова о смерти Клюева: не хочу в это верить

Актриса Екатерина Волкова поделилась эмоциями, связанными со смертью её друга и наставника Бориса Клюева. Известно, что они много лет работали бок о бок на съёмках "Папиных дочек".

"Плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда", — сказала Волкова.

Она добавила, что он навсегда останется в сердцах зрителей.