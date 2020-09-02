Актриса Екатерина Волкова поделилась эмоциями, связанными со смертью её друга и наставника Бориса Клюева. Известно, что они много лет работали бок о бок на съёмках "Папиных дочек".
"Плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда", — сказала Волкова.
Она добавила, что он навсегда останется в сердцах зрителей.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.