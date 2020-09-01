Последние годы Павел Прилучный и Агата Муцениеце старались изображать "счастливую семью" только на публике ради детей. Это же произошло и на школьной линейке.
Однако из этого ничего не вышло. 1 сентября их сын Тимофей отправился в первый класс. На школьную линейку пришли оба родителя, но старались держаться друг от друга подальше.
"Сегодня вся лента перемешана детками, школами, цветами. Повезло с погодой! Отправляю Тимусю за знаниями, путь будет интересным и веселым! И всех поздравляю, мам, пап, бабушек, дедушек — это очень трогательный день и важный в судьбе ребенка! И, конечно, надеюсь, что не будет никакой дистанционки, ведь школа — это не только уроки, это еще и общение, первые настоящие друзья, первая любовь! Обнимаю всех, с Днем знаний, дорогие!" — написала актриса после мероприятия.
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