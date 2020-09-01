Прилучный и Муцениеце долгое время изображали "счастливую пару"

Последние годы Павел Прилучный и Агата Муцениеце старались изображать "счастливую семью" только на публике ради детей. Это же произошло и на школьной линейке.

Однако из этого ничего не вышло. 1 сентября их сын Тимофей отправился в первый класс. На школьную линейку пришли оба родителя, но старались держаться друг от друга подальше.