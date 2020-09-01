София Ротару показала фото с юбилея сына

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)30 Авг 2020 в 6:27 PDT

Заслуженная артистка Украины, певица София Ротару, которая нечасто балует своих подписчиков постами в соцсетях, опубликовала несколько фотографий, сделанных на юбилее её сына — Руслана Евдокименко.

"24 августа 2020. Юбилей Руслана", — подписала одну из фотографий в Instagram Ротару.

На торжественном мероприятии присутствовали семья Руслана и сестра певицы - 61-летняя Аурелия. Стоит отметить, Аурелия очень похожа на свою звёздную сестру, хотя у них разный цвет волос.

Поклонники певицы написали в комментариях, что фотографии получились очень душевными.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал "тяжёлое" финансовое положение певицы Софии Ротару, о котором сообщил ее концертный директор. Соседов не смог не обратить внимания на возмутительную новость о том, что из-за пандемии коронавируса певица потеряла 42 млн рублей.