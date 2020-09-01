Пугачёва расплакалась на школьной линейке

Максим Галкин и Алла Пугачёва посетили школьную линейку Первой московской гимназии, где теперь будут учиться их дети.

Юморист опубликовал в Instagram видео, на котором его дети рассказывают стихотворение. В кадр попала и Примадонна, которая была растрогана до слёз.

Певица приехала на линейку в модном образе старшеклассницы. Она была одета в белую мини-юбку, черную куртку-бомбер и кеды, а также небрежно завязала хвост на голове.