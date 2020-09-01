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Ефремов дал показания в суде, нахамив в зале всем, кому смог

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

31 августа состоялось судебное слушание по делу о резонансном пьяном ДТП в центре Москвы. ТГ-канал программы "60 минут" опубликовал аудиозапись показаний обвиняемого Михаила Ефремова.

Как сообщается, артист в этот, может быть, судьбоносный для себя момент был явно в неадеквате: хамил присутствующим, как мог:

"Вы знаете, слишком дорого стоит мой съёмочный день?", — поинтересовался подсудимый на просьбу адвоката потерпевших Хайруллиной показать, как он набрасывал ремень, садясь на пассажирское кресло.

"Неудобно стоять — тогда на колени! Или можно лечь — мне тоже будет приятно", — отреагировал Ефремов на просьбу адвоката Бутыриной задавать вопросы сидя.

Вероятно, звёздному лихачу не понравилось выступление свидетеля Ильи Бабикова, который был на месте ДТП сразу после столкновения и, по его словам, помогал пьяному Ефремову выбираться из машины:

"Я проверил другие двери на предмет пострадавших, их там не было. Только один водитель", — показал Бабиков (цитата РИА Новости).

Ефремов вообще не помнит ДТП

Сам артист признался в суде, что до аварии выпил бутылку водки и день аварии помнит "смутно":

"Выпил бутылку водки с утра, потом пиво, потом ещё водки… очнулся у следователя", — сказал Ефремов.

Зато "вспомнил", почему он напился:

  • 7 июня Православная Россия отмечала день Святой Троицы. В связи с чем, он, являясь человеком православным, отмечал этот праздник, в том числе употреблял алкоголь. Следующий день, т. е. 8 июня также являлся православным праздником и он, также отмечал данный праздник со своими друзьями…

Получается, что виноваты православные праздники, а никак не народный артист.

Следующее заседание назначено на 11 утра 1 сентября.

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