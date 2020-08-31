Чтобы "отмазать" Ефремова, привлекут актёров из Голливуда

Сторонники и коллеги Михаила Ефремова создали международную группу, в которую хотят привлечь актёров из Голливуда.

Об этом сообщил один из свидетелей, выступивший в суде в защиту актёра.

"Я вступил в международную группу по защите Ефремова, хочу найти правду. Мы сейчас готовим письмо в Голливуд таким же актерам, чтобы привлечь внимание к этому процессу", — заявил Леван Бадасян.

Ранее этот свидетель утверждал, что видел как в машину артиста садился неизвестный мужчина.