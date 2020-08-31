Михаил Ефремов во время ДТП в центре Москвы со смертельным исходом находился в машине не один.
Такое заявление сделал второй свидетель защиты Леван Бадасян. По его словам, в машину актёра садился "неизвестный мужчина в бейсболке". Он увидел это, когда вышел за сигаретами в Плотников переулок.
"Этот мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808, точно не помню. Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще", — пояснил свидетель.
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