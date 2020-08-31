Свидетель: в машину Ефремова садился неизвестный мужчина

Михаил Ефремов во время ДТП в центре Москвы со смертельным исходом находился в машине не один.

Такое заявление сделал второй свидетель защиты Леван Бадасян. По его словам, в машину актёра садился "неизвестный мужчина в бейсболке". Он увидел это, когда вышел за сигаретами в Плотников переулок.