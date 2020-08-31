Иван Охлобыстин стал ведущим нового проекта "Золото Геленджика". Вместе с ним шоу будет вести Кристина Асмус.

Артист утверждает, что будет чувствовать ответственность за свою соведущую.

"Со мной будет элегантная барышня Кристина Асмус. Я ее люблю, чисто по-человечески, она для меня ребенок, как это было еще и в "Интернах". У меня это психически закрепилось. Я буду чувствовать за нее некую ответственность. Пять с лишним лет в "Интернах" — это мы как на Марс слетали.

Я знаю Кристину как очень трудолюбивого человека, она тогда еще успевала к экзаменам готовиться. Простая русская девчонка из неблагополучного района. Она ко мне очень хорошо всегда относилась, и я бессилен. Есть узы, которые нельзя разорвать. Вот и с Ефремовым та же история. Как я могу его не поддерживать? Он мой кум", — пояснил актёр.