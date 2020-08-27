Алла Пугачёва терпит убытки от своих компаний

Алла Пугачева по-прежнему зарабатывает миллионы на выступлениях, но, как сообщает "КП" со ссылкой на бухгалтерские отчетности знаменитостей за 2019 год, лишилась львиной доли дохода от своих компаний.

Многие фирмы Примадонны закрылись по различным причинам или же работают в убыток. Турагентство, совладелицей которого является певица, например, работает, однако принесло в 2019 году убыток в 163 тысячи рублей.