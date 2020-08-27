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В новом фильме "Вратарь галактики" снялась дочь режиссёра Файзиева

Шоу-бизнес

В новом фильме Джаника Файзиева "Вратарь галактики" снялась его дочь Полина. Несмотря на то, что это не первая роль девочки, по словам родителей, играть на сцене ей не нравится.

"Дочь иногда выходит со мной на сцену в театре — бегает в массовке спектакля "Три товарища". Но и это у нее не вызывает большого азарта. Ей, скорее, нравится просто быть с мамой. Для нее "Современник" — второй дом, она там всех знает, ей очень хорошо и уютно. Артисткой же быть не хочет", — поделилась Иванова.

 

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