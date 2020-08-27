Актёр Марк Богатырёв готовится к свадьбе с Татьяной Арнтгольц

Звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев готовится к свадьбе с Татьяной Арнтгольц. По словам артиста, подготовка к свадьбе заставила его ответственнее относиться к деньгам.

"Я теперь на ерунду деньги не трачу. Да у меня и особых потребностей таких нет. Мои основные расходы — бензин, интернет, еда, путешествия, ну и какие-то вещи по дому", — поделился актер.

И это не единственные изменения.