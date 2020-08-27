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Актёр Марк Богатырёв готовится к свадьбе с Татьяной Арнтгольц

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев готовится к свадьбе с Татьяной Арнтгольц. По словам артиста, подготовка к свадьбе заставила его ответственнее относиться к деньгам.

"Я теперь на ерунду деньги не трачу. Да у меня и особых потребностей таких нет. Мои основные расходы — бензин, интернет, еда, путешествия, ну и какие-то вещи по дому", — поделился актер.

И это не единственные изменения.

"Я как человек стал двигаться в сторону семьи, мужских поступков, ответственности. Мне это преобразование нравится", — заявляет Богатырев.

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