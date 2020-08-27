Актриса Алёна Яковлева вспомнила, что и её домогались

Сейчас все больше звезд стали рассказывать о случаях сексуальных домогательств на работе. Не обошла эта тенденция и российскую эстраду и кино. Лолита недавно пошутила, что сексуальные домогательства для женщин в возрасте, скорее, желанны.

На это живо отреагировала актриса Алена Яковлева, которая рассказала о подобном случае в своей жизни: некий влиятельный мужчина в свое время подпортил ей карьеру после отказа в близости.