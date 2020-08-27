Сейчас все больше звезд стали рассказывать о случаях сексуальных домогательств на работе. Не обошла эта тенденция и российскую эстраду и кино. Лолита недавно пошутила, что сексуальные домогательства для женщин в возрасте, скорее, желанны.
На это живо отреагировала актриса Алена Яковлева, которая рассказала о подобном случае в своей жизни: некий влиятельный мужчина в свое время подпортил ей карьеру после отказа в близости.
"Я очень многое потеряла, потому что на это не пошла. Очень многое, поверьте", — сказала артистка, подчеркнув, что ни о чем не жалеет.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.