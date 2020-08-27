Куда исчезла звезда советского кино Валентина Малявина?

Валентина Малявина — 79-летняя актриса театра и кино. Она снималась в таких культовых кинокартинах, как "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Король — Олень" и др.

Так куда исчезла звезда экранов? Согласно данным, ее приютил Московский дом-пансионат ветеранов науки РАН, что на Профсоюзной улице Москвы. Заведение создано для пожилых людей, которые не могут обслуживать себя сами. Посещать Малявину строго запрещено. Но навестить ее все же смогли актриса Ирина Мирошниченко и телеведущий Андрей Малахов.