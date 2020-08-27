Телеведущий Дмитрий Шепелев в рамках "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" рассказал о своих ближайших планах стать отцом еще раз.
"Я так хочу еще детей. У меня сейчас такое отцовское настроение. Все хорошо у парня с гормонами. Он снова хочет стать отцом", — пошутил Дмитрий. Также он посоветовал все мужчинам хоть раз, но испытать счастье быть отцом.
"Это фантастический опыт. Я кайфую от самого момента рождения своего сына и до сегодняшнего дня", — рассказал он.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.