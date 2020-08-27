Телеведущий Дмитрий Шепелев: "У меня сейчас такое отцовское настроение"

Телеведущий Дмитрий Шепелев в рамках "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" рассказал о своих ближайших планах стать отцом еще раз.

"Я так хочу еще детей. У меня сейчас такое отцовское настроение. Все хорошо у парня с гормонами. Он снова хочет стать отцом", — пошутил Дмитрий. Также он посоветовал все мужчинам хоть раз, но испытать счастье быть отцом.