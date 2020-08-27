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"Вратарь галактики": новый фантастический фильм от Джаника Файзиева

Шоу-бизнес

В кинотеатре "Октябрь" г. Москвы состоялась премьера нового российского фантастического блокбастера "Вратарь галактики", которая уже сегодня, 27 августа, пройдёт во всех кинотеатрах страны.  Сюжет: Москва будущего, космические состязания и сверхъестественные способности.

Звёзды кино и шоу-бизнеса посетили мероприятие со своими детьми: Оскар Кучера, Светлана Пермякова с дочерью Варварой, жена режиссёра Джаника Файзиева Светлана Иванова также пришла на премьеру мужа с их дочерью Полиной (которая также снялась в этом фильме и сделала первые шаги на кинопоприще).

 

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