"Вратарь галактики": новый фантастический фильм от Джаника Файзиева

В кинотеатре "Октябрь" г. Москвы состоялась премьера нового российского фантастического блокбастера "Вратарь галактики", которая уже сегодня, 27 августа, пройдёт во всех кинотеатрах страны. Сюжет: Москва будущего, космические состязания и сверхъестественные способности.

Звёзды кино и шоу-бизнеса посетили мероприятие со своими детьми: Оскар Кучера, Светлана Пермякова с дочерью Варварой, жена режиссёра Джаника Файзиева Светлана Иванова также пришла на премьеру мужа с их дочерью Полиной (которая также снялась в этом фильме и сделала первые шаги на кинопоприще).