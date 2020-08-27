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Фигуристка Татьяна Навка опровергла слухи о беременности

Шоу-бизнес

Ходят слухи, что Татьяна Навка вновь беременна, и не просто беременна, а на восьмом месяце беременности. Это быстро разошлось в СМИ.

"Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, которые позвонили и спросили, прежде, чем что-то публиковать. А есть такие, которые ради хайпа и сенсации гоняются за жёлтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации…" — говорит Навка, опровергая свою беременность.

 

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