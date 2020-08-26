Монарх Испании Хуан Карлос, укравший 100 млн долларов, всё ещё в бегах

В Испании пытаются раскрыть коррупционную деятельность бывшего короля Испании Хуана Карлоса, отца ныне правящего Филиппа VI, который бежал в Арабские Эмираты и исчез из виду служб. В связи с этим сейчас выясняется чистота перед законом его любовницы Коринны Ларсен.

Хуан Карлос где-то сокрыл около 100 миллионов долларов, полученных им в виде комиссионных за получение контракта в 1,6 миллиарда на строительство железной дороги в Саудовской Аравии.