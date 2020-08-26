Клаудиа Шиффер поделилась секретом своей красоты

Клаудиа Шиффер отметила свое 50-летие. На видео в социальной сети "Инстаграм", где она позирует с огромным тортом, видна внешность модели без изъянов.

По поводу секрета своей красоты женщина ответила просто, что секрет красоты кроется в счастливой семейной жизни.

"Я счастлива, что мне исполнилось пятьдесят. Я в полной мере принимаю свой возраст и не стремлюсь выглядеть моложе".

А также модель упомянула, что львиная доля ее красоты — волосы, а вот их секрет качества — в уходе.