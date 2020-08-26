Клаудиа Шиффер отметила свое 50-летие. На видео в социальной сети "Инстаграм", где она позирует с огромным тортом, видна внешность модели без изъянов.
По поводу секрета своей красоты женщина ответила просто, что секрет красоты кроется в счастливой семейной жизни.
"Я счастлива, что мне исполнилось пятьдесят. Я в полной мере принимаю свой возраст и не стремлюсь выглядеть моложе".
А также модель упомянула, что львиная доля ее красоты — волосы, а вот их секрет качества — в уходе.
"Конечно, это научно не доказано, но многие люди считают, что употребление пива делает волосы сильными и блестящими. Конечно, бальзамы и маски тоже приносят пользу. Но немного пива внутрь тоже не помешает", — заявила Шиффер.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.