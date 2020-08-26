Телеведущая Лера Кудрявцева: "Я не боец, расклеилась"

Телеведущая Лера Кудрявцева переживает о здоровье матери. В ночь на 25 августа Александре Ивановне, маме Леры стало плохо в Алуште. После госпитализации врачи сообщили, что женщина 78-летняя женщина перенесла инсульт.

Кудрявцева старается не падать духом и благодарит поклонников за поддержку: