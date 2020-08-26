Телеведущая Лера Кудрявцева переживает о здоровье матери. В ночь на 25 августа Александре Ивановне, маме Леры стало плохо в Алуште. После госпитализации врачи сообщили, что женщина 78-летняя женщина перенесла инсульт.
Кудрявцева старается не падать духом и благодарит поклонников за поддержку:
"Большое спасибо всем за поддержку. Мама — боец! Я верю! Я, по ходу, не особо боец, расклеилась", — говорит она.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.