Регина Тодоренко вернулась на телевидение после слов о домашнем насилии

Регина Тодоренко вернулась в телепередачу "Орел и решка" и теперь снова будет участвовать в телепутешествия по России. Для съемок ей пришлось надолго расстаться с мужем Владом Топаловым и оставить маленького сына.

Напомним, что это первое возвращение Регины на телевидение после высказываний девушки о домашнем насилии, которые шокировали ее фанатов.