Регина Тодоренко вернулась в телепередачу "Орел и решка" и теперь снова будет участвовать в телепутешествия по России. Для съемок ей пришлось надолго расстаться с мужем Владом Топаловым и оставить маленького сына.
Напомним, что это первое возвращение Регины на телевидение после высказываний девушки о домашнем насилии, которые шокировали ее фанатов.
"Молодой маме очень сложно уехать от двоих любимых мужчин так надолго. Но мы справились, — говорит Тодоренко, — и сейчас я счастлива, что моим парням удаётся проводить время вместе и без мамы!"
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.