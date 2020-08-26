Яна Чурикова поделилась мыслями по поводу бодипозитива, лишнего веса и активного отдыха, выложив в "Инстаграм" фотографию себя без фильтров и фотошопа.

"Как вы уже поняли, я дама крепкого сложения и ничуть этого не стесняюсь. У меня так: стоит только себя "отпустить", начнется полный привет. Одним и тем же ртом жрать как не в себя и призывать всех любить меня такой, какая я есть, просто не имею морального права. Хотя никогда в жизни никого не буду "шеймить" за лишний вес, сама весила под 100 кг, знаю, каково это", — рассказала 41-летняя телеведущая.