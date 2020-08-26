Анна Хилькевич, звезда сериала "Универ", рассказала, что долгое время испытывала проблемы с ревностью к супругу. По ее словам, она только спустя несколько лет брака стала ощущать уверенность и доверие.
Сейчас актриса даже шутит над своим недостатком:
"Признавайтесь, когда у ваших половинок приходит эсэмэска, ваш правый глаз тоже уходит в сторону? Или же вы дожидаетесь момента и…Или пофиг, своё спокойствие дороже? Я вот теперь проверяю телефон только ночью".
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.