Набирает обороты жизнь Меган Маркл и принца Гарри в Америке.
На саммите политически активных женщин Америки Меган Маркл сообщила, что собирается принимать активное участие в движении "BML", начавшемся после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, не только онлайн, но и "вживую".
Конечно, если бы супруги остались в доме королевы, протокол бы не позволил Меган поступать подобным образом.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.