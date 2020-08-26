Меган Маркл собирается активно участвовать в протестных акциях

Набирает обороты жизнь Меган Маркл и принца Гарри в Америке.

На саммите политически активных женщин Америки Меган Маркл сообщила, что собирается принимать активное участие в движении "BML", начавшемся после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, не только онлайн, но и "вживую".

Конечно, если бы супруги остались в доме королевы, протокол бы не позволил Меган поступать подобным образом.