Актриса Светлана Дружинина рассказала о домашнем насилии

Актриса Светлана Дружинина начала вести свои мемуары. Записи публикуются в ее личном блоге, и там она рассказывает о своей семье, детстве и взрослении. В частности, звезда рассказала о домашнем насилии, которое порой происходило в семье.

Однако, судя по ее словам, не все было так плохо:

"Иван Абрамович после удачной торговли на нашем Минаевском рынке напивался до смерти и пытался побить бабу Машу. Но у казачки Маши не забалуешь! Однажды она скатила его с лестницы третьего этажа и выбросила в кухонное окно его пожитки", — вспоминает Светлана.