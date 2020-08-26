Николай Цискаридзе рассказал детям, почему так и не женился

Народный артист России и ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе ответил на многие личные вопросы во время передачи "101 вопрос взрослому" на Первом канале.

Дети от 9 до 16 лет спрашивают участников о том, что их интересует: недавно в роли респондента побыл Цискаридзе, которого дети спросили о закулисье балета, об учебе, об отношениях с коллегами, о психологических травмах… В том числе артист поделился, почему он так и не женился, а также рассказал о своих самых страшных недостатках.