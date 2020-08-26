Михаил Галустян и его жена Виктория выложили снимки со дня рождения старшей дочери Эстеллы.
На некоторых фотографиях видно, что, возможно, в семье скоро ожидается пополнение. Несмотря на то что супруги пока не прокомментировали слухи о возможной беременности Виктории, несколько месяцев назад они признавались, что хотели бы завести ещё одного ребёнка — третьего.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.