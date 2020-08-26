Ходят слухи о скором пополнении в семье Михаила Галустяна

Михаил Галустян и его жена Виктория выложили снимки со дня рождения старшей дочери Эстеллы.

На некоторых фотографиях видно, что, возможно, в семье скоро ожидается пополнение. Несмотря на то что супруги пока не прокомментировали слухи о возможной беременности Виктории, несколько месяцев назад они признавались, что хотели бы завести ещё одного ребёнка — третьего.