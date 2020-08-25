Сын Михаила Ефремова Никита надеется, что в будущем ему удастся избежать проблем с алкоголем.

"Для меня алкоголь был способом отдохнуть и расслабиться, пока последствия не стали приводить к определенным вещам. Потом я осознал, что проблема не в алкоголе — он был лишь способом решения проблемы. Сейчас, я надеюсь, мои отношения с алкоголем закончены. Это не значит, что я против него, просто я свое отгулял", — пояснил актёр.