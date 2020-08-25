Мария Шумакова раскрыла секрет стройной фигуры

Актриса Мария Шумакова рассказала, что тяжело трудилась над своей фигурой в течение года.

Она раскрыла секрет, благодаря которому избавилась от лишних килограммов. По словам артистки, ей удалось достигнуть хорошего эффекта благодаря бегу.