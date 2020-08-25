Актриса Мария Шумакова рассказала, что тяжело трудилась над своей фигурой в течение года.
Она раскрыла секрет, благодаря которому избавилась от лишних килограммов. По словам артистки, ей удалось достигнуть хорошего эффекта благодаря бегу.
"Мне очень помог бег. От этого процесса, кроме физической пользы, я получаю замечательный заряд на весь день. Утро, весь город спит, а ты бежишь и открываешь свой мир… В начале дня есть какая-то абсолютная магия", — пояснила Шумакова.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.