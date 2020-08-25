Незадолго до своей смерти Валентина Легкоступова страдала от глубокой депрессии.

Об этом она сама рассказала журналисту издания "Собеседник", который пытался взять у неё интервью.

"Вы не в самое удачное время у меня берете интервью. Мне б сейчас категорически не надо с вами разговаривать, у меня период глубокой депрессии, глубочайшей… Я пытаюсь сама с собой справиться… Состояние не очень хорошее, если честно", — утверждала певица.