Бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова не боится домогательств со стороны мужчин, с которым она неоднократно сталкивалась.
Звезду больше пугает темнота. С этим страхом она так и не научилась бороться. А всем представительницам прекрасного пола актриса дала совет.
"Домогается мужчина? Влепи пощечину, наступи острым каблуком на ногу, отправься в суд. Проза жизни. Сложнее, когда мы утрачиваем силу воли", — рекомендовала Михалкова.
"Говоря метафорично, вся жизнь женщины — это интригующее, иногда опасное путешествие сквозь лес мужчин. Каждая встреча с мужчиной — это бесценный урок. Нужно не игнорировать этот опыт, каким бы горьким он ни был", — добавила артистка.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.