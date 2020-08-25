Юлия Михалкова дала совет, как бороться с домогательствами

Бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова не боится домогательств со стороны мужчин, с которым она неоднократно сталкивалась.

Звезду больше пугает темнота. С этим страхом она так и не научилась бороться. А всем представительницам прекрасного пола актриса дала совет.