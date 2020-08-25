Недавно в интернете появилось объявление о продаже билета на заседание суда по делу Михаила Ефремова. За проход на заседание нужно заплатить всего 500 тысяч рублей.
Однако в пресс-службе Пресненского суда призвали не участвовать в таких аферах.
"К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий", — сообщили в ведомстве.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.