Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Валуев рассказал о различии между Лукашенко и Януковичем
Учёные вырастили печень в лимфатических узлах свиньи
Свадьбы членов королевской семьи теперь будут скромными
В России выросло число разводов после самоизоляции
Роналдиньо вышел на свободу и вернётся в Бразилию
Эксперт: высылка дипломата не испортит отношения с Норвегией
Россиянам пообещали аномально тёплую погоду в конце лета
"Нормандская четвёрка" решит судьбу "минского формата" переговоров
Стартует пятый тур чемпионата России по футболу

Пресненский суд призвал не покупать билеты на заседание с Ефремовым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно в интернете появилось объявление о продаже билета на заседание суда по делу Михаила Ефремова. За проход на заседание нужно заплатить всего 500 тысяч рублей.

Однако в пресс-службе Пресненского суда призвали не участвовать в таких аферах.

"К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники. Для прохода на судебное заседание не существует никаких билетов, суд проводится в открытом режиме. Заседание может посетить любой желающий", — сообщили в ведомстве.

Последние материалы
Посетители KFC больше не будут "облизывать пальчики". Из-за COVID-19
Пресненский суд призвал не покупать билеты на заседание с Ефремовым
Валуев рассказал о различии между Лукашенко и Януковичем
Учёные вырастили печень в лимфатических узлах свиньи
Свадьбы членов королевской семьи теперь будут скромными
В России выросло число разводов после самоизоляции
На чью безопасность работают власти Армении?
Роналдиньо вышел на свободу и вернётся в Бразилию
Из суда над Ефремовым сделали шоу. Можно даже купить билеты
Эксперт: высылка дипломата не испортит отношения с Норвегией
Популярное
Новости Европы
Германия ещё не подтвердила отравление Навального

В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.

Германия ещё не подтвердила отравление Навального
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Бывший СССР
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Новости Белоруссии
Алексей Мухин: Лукашенко с автоматом - неудачный PR-ход
Василий Амирджанов Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять Василий Амирджанов Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Москва скоро получит вакцину от коронавируса
Белоруссия получит военную технику от России
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

}, 5000); } });