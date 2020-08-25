Пресненский суд призвал не покупать билеты на заседание с Ефремовым

Недавно в интернете появилось объявление о продаже билета на заседание суда по делу Михаила Ефремова. За проход на заседание нужно заплатить всего 500 тысяч рублей.

Однако в пресс-службе Пресненского суда призвали не участвовать в таких аферах.