Жена Доренко била журналиста табуреткой по голове

Супруга покойного журналиста Сергея Доренко била его табуреткой по голове. Об этом рассказала его дочь Екатерина. По её словам, в последние годы у её отца не складывались отношения с молодой женой.

"В последнее время у отца с Юлей были плохие отношения. Она его била табуреткой по голове", — отметила Екатерина.

По словам дочери Доренко, молодая супруга отца любила употреблять спиртные напитки, причём делала это регулярно.