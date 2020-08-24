У 73-летнего Бари Алибасова появился внебрачный сын

Некий Денис Гатилов заявил, что он является внебрачным сыном Бари Алибасова. По словам молодого человека, его мать в течение некоторого времени состояла в отношениях с продюсером группы "На-На", после чего забеременела.

"В моем свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк. Мама мне рассказывала, что Бари Каримович может являться моим папой. Но сразу хочу сказать — я не претендую на его наследство, хоть и живу довольно скромно. Мне просто важен факт нашего родства", — заявил Денис Гатилов на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" канала "Россия 1".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что недавно Бари Алибасова выписали из психиатрической клиники. После этого он сразу подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за "неразрешённых противоречий".

Такое решение Алибасова негативно отразилось на состоянии актрисы, которая на фоне бракоразводного процесса перестала есть и нормально спать.