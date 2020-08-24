Актёр Михаил Ефремов ещё не нашёл себе нового адвоката и потребовал от суда провести биологическую экспертизу.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся на заседании суда по делу артиста.

"В связи с состоянием опьянения я помню события того вечера слишком фрагментарно. Я всегда раньше ездил на такси, когда был пьян. Я не понимаю, как мог оказаться на пассажирском сиденье. Прошу суд дать мне еще пять дней для поиска нового адвоката, а пока использовать это время для биологической экспертизы по моему делу", — пояснил Ефремов.