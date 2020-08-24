Блогер "Руки-базуки" призвал посадить Ефремова в тюрьму

Популярный блогер Кирилл Терёшин, известный также как "Руки-базуки", заявил, что Михаил Ефремов "убийца" и должен сидеть в тюрьме.

"Ефремов виновен, Ефремов убийца, мы требует справедливости, это Иуда, посадите его в тюрьму!", — сказал он, приехав к зданию суда.

Напомним, смертельное ДТП с участием актёра произошло 8 июня. Он выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль, в котором находился курьер Сергей Захаров. Он полученных травм Захаров скончался.