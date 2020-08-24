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Пэрис Хилтон пережила насилие в школе

Шоу-бизнес » Зарубежный

В новом автобиографическом фильме Пэрис Хилтон рассказала о неизвестных фактах из своей жизни.

Оказалось, что её жизнь не была так безоблачна, как многие себе представляли. На протяжении 11 месяцев Хилтон подвергалась насилию в школе со стороны персонала.

"Я сразу поняла, что это будет худшее место в мире. Это была не школа, а непрерывная пытка — каждый день на меня кричали. Персонал говорил ужасные вещи. Они постоянно заставляли меня чувствовать себя плохо и запугивали. Я думаю, их целью было сломить нас. Мы подвергались физическому насилию — нас оскорбляли, били и душили. Они хотели вселить страх в детей, чтобы мы были слишком напуганы и стали послушнее", — призналась она.

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