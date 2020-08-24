У Айзы Анохиной могут забрать младшего сына

В начале этого года Айза Анохина решила развестись с мужем. Сейчас их общий сын Элвис живёт с ней, однако вскоре это может измениться.

У пары не получилось разойтись по-хорошему и Дмитрий Анохин может забрать сына себе.