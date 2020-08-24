В начале этого года Айза Анохина решила развестись с мужем. Сейчас их общий сын Элвис живёт с ней, однако вскоре это может измениться.
У пары не получилось разойтись по-хорошему и Дмитрий Анохин может забрать сына себе.
"Я больше всего на свете боюсь, что этого мальчика у меня заберут, мне сейчас так плохо. Потому что я совершенно не знаю, как быть. Я хочу быть хорошей мамой, но я так сильно не доверяю… В общем, сердце болит, и мой самый страшный сон сейчас воплощается в жизнь", — написала Анохина в личном блоге.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.