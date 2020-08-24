Виктория Боня уже продолжительное время проживает в Монако вместе с дочерью.

Она утверждает, что в Европе ей очень сильно не хватает еды, которую можно попробовать в России.

"Наверное, больше всего я скучаю по еде, которой нет в Европе: чебуреки, плов, бакинские огурчики", — призналась Боня.

"Как ни странно, профессиональный маникюр я до сих пор делаю в России. Вот уже пять месяцев хожу без него. Обычно раз в полтора месяца ездила в Москву, но сейчас у нас карантин. С визажистами проще — я сама прекрасно делаю макияж", — добавила она.